Самый популярный в мире браузер, Google Chrome, продолжит борьбу с неправильной рекламой. Поскольку объявления являются для поисковика основным источником доходов, Google важно избежать применения пользователями блокировщиков или смены браузера.

Самый популярный в мире браузер, Google Chrome, продолжит борьбу с "неправильной" рекламой. Поскольку объявления являются для поисковика основным источником доходов, Google важно избежать применения пользователями блокировщиков или смены браузера.Как сообщается в официальном блоге разработчиков Chrome, следующей мишенью станет реклама, неумеренно потребляющая ресурсы пользовательского устройства. Из-за таких объявлений может резко расти расход сетевого трафика, а батарея смартфона или ноутбука - быстро разряжаться.Chrome начнет мониторить потребляемые каждым рекламным объявлением ресурсы и при достижении определенного лимита отключать показ модуля, заменяя его вот таким сообщением:Ограничение установят на уровне 4 МБ трафика и 15 секунд загрузки процессора за 30 секунд времени при лимите в 60 секунд за все время отображения объявления. В блоге сообщается, что эти лимиты нарушают сегодня лишь 0,3% рекламных модулей, но при этом на них приходится 27% потребляемого всей отображаемой в Chrome рекламой трафика и 28% процессорного времени.Разработчики обещают "экспериментировать" с блокировкой тяжелой рекламы в ближайшие месяцы, а к концу августа внедрить блокировку такой рекламы в очередном стабильном релизе браузера. Это время создателям рекламы рекомендуют использовать для оптимизации своих объявлений. Рекламодателям будут доступны отчеты о том, какие именно объявления браузер отключает.Chrome впервые начал блокировать "неприемлемую" рекламу в середине прошлого года. Речь идет о модулях, мешающих просмотру контента сайтов, закрывающих весь экран, препятствующих закрытию пользователями и т.п.