Очередную базу данных российских автовладельцев выложили в открытый доступ на один из форумов даркнета. Причем за доплату открывается полная версия базы с личными данными.

Очередную базу данных российских автовладельцев выложили в открытый доступ на один из форумов даркнета. Причем за доплату "открывается" полная версия базы с личными данными.О том, что на один из форумов так называемого "теневого интернета" выложили большую базу данных российских автовладельцев, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян в Telegram-канале, пишут "Ведомости". То, что сведения в базе подлинные, изданию подтвердил сотрудник каршеринговой компании, данные об автомобилях которой содержатся в реестре.В базе — 83 файла и 129 миллионов лидов, а информация в ней получена из реестра ГИБДД, утверждают ее распространители. В выложенных в открытый доступ файлах есть только обезличенные сведения о зарегистрированных в России автомобилях: место регистрации, марка и модель машины, дата первичной и последней регистрации и т.д.Но за доплату продавцы предоставят полную версию базы, где уже есть ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов и контактные данные автовладельцев. Такую базу продают за 0,3 биткойна (примерно $2,8 тысячи или около 205 000 рублей), а для эксклюзивного использования информации стоимость составит 1,5 биткойна (около $14 тысяч или 1 025 000 рублей).Всевозможные утечки данных сегодня носят уже регулярный характер. И в сеть постоянно "сливают" данные не только на миллионы автомобилистов. Так, недавно в даркнете выставили на продажу полмиллиона аккаунтов Zoom.