Врач-Дерматолог Марина Горностаева посоветовала носить печатки не более двух часов в день. Кроме того, перед тем, как их надеть, нужно тщательно вымыть с мылом или обработать антисептиком.

Врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Марина Горностаева посоветовала носить печатки не более двух часов в день.Кроме того, перед тем, как их надеть, нужно тщательно вымыть руки с мылом или обработать антисептиком. "Перчатки надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук", — рассказала Горностаева РИА Новости.Также после снятия перчаток руки опять нужно вымыть и обработать антисептиком, а затем намазать питательным кремом. Если же кожа особенно склонна к сухости, нужно использовать увлажняющие и смягчающие средства для ухода – эмоленты (мази, лосьоны и спреи).Зуд кожи после обработки антисептиком возникает из-за обезвоживания и утраты слоя водно-липидной мантии. И такая кожа становится чрезвычайно уязвима к воздействию других внешних факторов.В свою очередь доктор Александр Мясников выступил против ношения трикотажных перчаток, так как их невозможно обработать антисептиком. "Или вы их меняете сто раз на дню, или они заразны и опасны для других", — сказал Мясников. Также он пояснил, что маски не защищают от заражения коронавирусом, но могут снизить риск распространения инфекции уже заразившимися людьми, у которых болезнь протекает бессимптомно.