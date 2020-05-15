Врач-Дерматолог Марина Горностаева посоветовала носить печатки не более двух часов в день. Кроме того, перед тем, как их надеть, нужно тщательно вымыть с мылом или обработать антисептиком.
Врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Марина Горностаева посоветовала носить печатки не более двух часов в день.
Кроме того, перед тем, как их надеть, нужно тщательно вымыть руки с мылом или обработать антисептиком. "Перчатки надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук", — рассказала Горностаева РИА Новости.
Также после снятия перчаток руки опять нужно вымыть и обработать антисептиком, а затем намазать питательным кремом. Если же кожа особенно склонна к сухости, нужно использовать увлажняющие и смягчающие средства для ухода – эмоленты (мази, лосьоны и спреи).
Зуд кожи после обработки антисептиком возникает из-за обезвоживания и утраты слоя водно-липидной мантии. И такая кожа становится чрезвычайно уязвима к воздействию других внешних факторов.
В свою очередь доктор Александр Мясников выступил против ношения трикотажных перчаток, так как их невозможно обработать антисептиком. "Или вы их меняете сто раз на дню, или они заразны и опасны для других", — сказал Мясников. Также он пояснил, что маски не защищают от заражения коронавирусом, но могут снизить риск распространения инфекции уже заразившимися людьми, у которых болезнь протекает бессимптомно.