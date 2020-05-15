Девять клубов итальянской Серии А отказываются приступать к групповым тренировкам. У клубов возникли претензии к медицинским протоколам.

Девять клубов итальянской Серии А отказываются приступать к групповым тренировкам. У клубов возникли претензии к медицинским протоколам.Согласно этим протоколам, если у кого-то из игроков или сотрудников клуба будет выявлен коронавирус, команда в полном составе отправляется на 15-дневный карантин. Эта мера не устроила 9 из 20 клубов Серии А. "Милан", Сампдория", "Аталанта", "Верона", "Дженоа", "Интер", "Наполи", Кальяри" и "Фиорентина" отказываются возобновлять тренировки, сообщает Чемпионат.com.Клубы считают эту меру слишком жесткой. Девять перечисленных выше коллективов считают, что карантин должен распространяться только на футболиста, у которого выявлен вирус.