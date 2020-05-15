Жителям России необходимо выдавать ежемесячное пособие на покупку масок и перчаток на время пандемии. С таким предложением обратился к правительству Национальный родительский комитет (НРК).

Жителям России необходимо выдавать ежемесячное пособие на покупку масок и перчаток во время пандемии. С таким предложением обратился к правительству Национальный родительский комитет (НРК)."Прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии", — заявила глава НКР Ирина Волынец.Размер пособия должен учитывать разницу в ценах на маску и перчатки в каждом регионе, а суммы выплаты должно хватать хотя бы на одну маску в день. По советам медиков, маска должна меняться каждые 2 часа при непрерывном использовании, иначе в ней появляются бактерии, провоцирующие легочные заболевания. Маски не защищают от заражения коронавирусом, но могут снизить распространение инфекции от уже заразившихся людей, у которых болезнь протекает бессимптомно.Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил о покупке властями столицы крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ) — компания производит порядка трети масок в стране. Планируется удвоить производство, так как в день требуется порядка четырех миллионов масок. Производство развернули на территории технополиса "Москва".