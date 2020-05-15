Советник генерального директора московского Локомотива Дмитрий Булыкин прокомментировал решение Совета директоров железнодорожников не продлевать контракт с главным тренером клуба Юрием Семиным.

Советник генерального директора московского "Локомотива" Дмитрий Булыкин прокомментировал решение Совета директоров "железнодорожников" не продлевать контракт с главным тренером клуба Юрием Семиным.В четверг пресс-служба "Локомотива" объявила об уходе 73-летнего специалиста. Его место в стане "красно-зеленых" займет серб Марко Николич, который приступит к своим новым обязанностям 1 июня 2020 года."Знаю, что много факторов повлияло на то, чтобы сменился тренер, – сказал Булыкин, слова которого приводит ТАСС. – Были задачи, которые не были решены. Повторюсь, много факторов повлияло на это решение, не только результаты".Напомним, Семин – самый титулованный тренер в истории столичного клуба. В 2016 году он в четвертый раз в своей тренерской карьере возглавил "железнодорожников". С тех пор клуб выиграл два раза Кубок России и один раз чемпионат страны.