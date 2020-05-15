Эпидемия коронавируса в России пошла на спад, темпы заболеваемости снижаются. О выходе на долгожданное плато объявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Эпидемия коронавируса в России пошла на спад, темпы заболеваемости снижаются. О выходе на долгожданное плато объявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.Нынешние темпы прироста заболевших коронавирусом в России можно назвать выходом на плато, заявила Скворцова на пресс-конференции в пятницу, 15 мая. Она констатировала уменьшие числа госпитализированных с COVID-19, а также высокую долю бессимптомных больных. "Это верный признак, что процесс пошел вспять", – сказала глава ФМБА.Для дальнейшей борьбы с эпидемией было создано большое количество коек и мест в реанимации, рассказала Скворцова. Кроме того, в достаточном количестве закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, добавила она.О стабилизации ситуации с коронавирусом в России накануне заявила и глава Росподтребнадзора Анна Попова. Увеличение темпов заболеваемости COVID-19 удалось остановить: почти две недели в нашей страны наблюдается незначительный прирост зараженных, сказала она в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".За последние сутки выявлено 10 598 новых случаев заболевания коронавирусом в России. На 15 мая число зараженных COVID-19 в нашей стране превысило 262 тысячи.С 12 мая в России закончен единый период нерабочих дней. Часть регионов отменила некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом: гражданам разрешены прогулки, открылись небольшие магазины.Тем не менее часть субъектов сохраняют принятые ранее меры. Среди них . В столичном регионе выявлено более половины от общего числа зараженных .15 Май 2020 в 12:43 PDT