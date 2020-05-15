Пожар в частном доме в кемеровских Осинниках привел к гибели четырех человек, их тела спасатели обнаружили во время осмотра помещений. Поврежденное строение сняли на видео.

Пожар в частном доме в кемеровских Осинниках привел к гибели четырех человек, их тела спасатели обнаружили во время осмотра помещений. Поврежденное строение сняли на видео.Огонь вспыхнул в ночь на 15 мая на веранде дома. Следователи полагают, что произошло короткое замыкание либо же кто-то из жильцов не потушил окурок. Домочадцев разбудила 31-летняя владелица недвижимости, только к тому моменту огонь перекрыл выходы, так что спастись удалось только самой хозяйке, 10-летнему мальчику и четырехлетней девочке. Жертвами пожара стали 35- и 38-летняя женщина и две пятилетние девочки.Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.