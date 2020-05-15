Расследование уголовного дела завершено и направлено для рассмотрения в суд.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 16- и 17-летних местных жителей. Молодым людям предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).В ходе предварительного следствия установлено, что в мае прошлого года фигуранты у одного из домов в городе Покров увидели сидевшего на лавочке мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Рядом стояла спортивная сумка, принадлежащая гражданину. Молодые люди похитили имущество и скрылись. В сумке находился цифровой спутниковый приемник с пультом управления.Продолжая противоправную деятельность, один из обвиняемых в сентябре 2019 года похитил набор инструментов и автомобильный насос из незапертого автомобиля, припаркованного на одной из улиц в городе Покров.Общая сумма материального ущерба, причиненного собственникам, составила более 10 тысяч рублей.Оперативники уголовного розыска провели комплекс мероприятий, в результате были установлены личности и местонахождение лиц, причастных к совершению преступлений. Со слов фигурантов, похищенное имущество они реализовали, а вырученные деньги потратили.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.