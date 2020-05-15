Жительница Башкирии родила третьего ребенка на дому, а спустя несколько минут завернула его в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Плачущего мальчика обнаружил дворник, который быстро передал его врачам.

Жительница Башкирии родила третьего ребенка на дому, а спустя несколько минут завернула его в пакет и выбросила в мусорный контейнер. Плачущего мальчика обнаружил дворник, который быстро передал его врачам.Едва не обернувшийся трагедией инцидент произошел в ночь на 14 мая в Туймазах. Что толкнуло 36-летнюю женщину избавиться от сына, следователи не уточняют, по данным соседей, речь может идти о бедственном финансовом положении.Подозреваемой инкриминируют покушение на убийство новорожденного, на время расследования у нее забрали двух старших детей.Оказавшемуся на мусорке младенцу, как сообщают врачи, сейчас ничего не угрожает.