Данные, опубликованные Национальным бюро статистики КНР демонстрируют признаки восстановления экономической активности. Хотя эксперты отмечают, что результаты могли бы быть и лучше.

Экономическая активность в Китае продолжает восстанавливаться после рекордного падения на фоне пандемии коронавируса. Однако риски все еще высоки, тем более в свете резкого ухудшения отношений с США, отмечает Financial Times.По данным Национального бюро статистики КНР, в апреле промышленное производство в стране выросло на 3,9% в годовом исчислении после падения на 13,5% в период с января по февраль.Инвестиции в основной капитал и розничные продажи продолжают снижаться, но уже более медленными темпами. За первые четыре месяца года инвестиции в основной капитал сократились на 10,3% по сравнению с падением на 16% в I квартале. Апрельские розничные продажи упали на 7,5% в годовом исчислении.Аналитики, опрошенные FT, ожидают, что в ближайшее время китайские власти объявят о новых, дополнительных мерах стимулирования экономики. Решение, предположительно, может быть принято на ежегодной сессии Всекитайского народного собрания, которое должно пройти на следующей неделе.Как заявил изданию главный китайский экономист TS Lombard Бо Чжуан, он ожидает, что будут запущены "стимулы второго этапа" для противодействия "беспрецедентным вызовам, связанным с более медленным, чем ожидалось, восстановлением внутреннего спроса, ростом безработицы, глубоким глобальным спадом и сохранением американо-китайской напряженности".