Среди жителей городов-миллионников самый большой средний чек за компьютерные и консольные игры у москвичей, а самый маленький — у петербуржцев.

Среди жителей городов-миллионников самый большой средний чек за компьютерные и консольные игры у москвичей, а самый маленький — у петербуржцев. К такому выводу пришли аналитики "Яндекс.Денег", изучив данные за январь-апрель 2020 года о платежах пользователей через "Яндекс.Кассу" и покупках, оплаченных картами "Яндекс.Денег". В исследовании учитывались также донаты, которые люди отправляли игровым стримерам через платформу "Я.Стример".С января по апрель этого года около 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, еще примерно 30% — на покупки контента в самих играх. Если смотреть по числу платежей, то этот разрыв еще больше: 85% против 15%. При этом средний чек за игры в 2,4 раза меньше, чем за внутриигровой контент. Так, в этом апреле пользователи платили за сами игры в среднем по 361 руб., а за внутриигровые покупки — по 862 руб.В минувшем апреле оборот платежей за покупки контента внутри игр был на 23% больше, чем в марте, за сами игры — на 22. Количество внутриигровых покупок увеличилось за этот же период на 17%, а вот средний чек подрос всего на 5%.В прошлом месяце заметно выросло также число донатов, которые пользователи отправляли игровым стримерам через "Я.Стример". Так, каждую неделю апреля этот показатель был на 40-90% больше, чем с 23 по 29 марта 2020 года — в последнюю неделю перед введением домашней самоизоляции. Пользователи переводят через "Я.Стример" в среднем по 300 руб.Рейтинг городов по среднему чеку за игры, руб.Москва — 759Казань — 615Екатеринбург — 579Новосибирск — 573Красноярск — 551Пермь — 548Челябинск — 544Самара — 531Ростов-на-Дону — 530Воронеж — 527Уфа — 525Нижний Новгород — 523Омск — 514Волгоград — 509Санкт-Петербург — 481Ранее сообщалось, что в условиях самоизоляции игровые сервисы зафиксировали многократный рост числа пользователей и выручки в результате перевода сотрудников многих компаний на удаленную работу. Расходы пользователей на видеоигры достигли рекордных $10 миллиардов в марте, говорилось в исследовании SuperData. Траты на игры для консолей выросли с $883 миллионов в феврале до $1,5 миллиарда в марте, в то время как расходы на игры для персональных компьютеров выросли на 56% до $567 миллионов в том же сравнении.Консольные и компьютерные игры, как правило, популярны в Европе и Северной Америке, где ограничения на передвижения были ужесточены в марте в связи с пандемией. В блоге SuperData эксперты отмечают, что во время кризиса игры стали надежным популярным развлечением, а социальное взаимодействие осуществляется в многопользовательских онлайн-играх.По данным компании, общий доход от видеоигр за месяц вырос на 11% по сравнению с предыдущим годом. Закрытие физических магазинов в связи с пандемией было названо одним из факторов, повлиявших на то, что геймеры стали покупать больше цифровых игр.Расходы на мобильные игры выросли на 15% в годовом исчислении: многие пользователи играли на смартфонах, доход от мобильного сегмента в марте достиг $5,7 миллиарда.Ожидается, что к концу этого года будут выпущены консоли Xbox и PlayStation нового поколения, а также игры, адаптированные под новое аппаратное обеспечение. Корпорация Microsoft уже обнародовала название и изображения новой игровой консоли - Xbox Series X. Тем временем Sony готовит к выпуску мощную PlayStation 5.Однако консоли сталкиваются с потенциальной угрозой, связанной с появлением "облачных" игр. В начале этого месяца компания Google сделала бесплатным облачный сервис Stadia, который считает один из флагманских проектов в этой отрасли.Запущенная в конце прошлого года Stadia позволяет поиграть в игры для консолей и ПК без необходимости покупать дорогостоящее оборудование: все вычисления производятся на серверах Google, а потребитель получает уже готовую картинку в специальном приложении, которое можно запустить почти на любом оборудовании, или даже прямо в браузере.