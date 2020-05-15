Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу заявил в четверг, что уйдет в отставку 31 августа - на год раньше, чем планировалось, пишет Reuters.

Генеральный директор Всемирной торговой организации Роберту Азеведу заявил в четверг, что уйдет в отставку 31 августа — на год раньше, чем планировалось, пишет Reuters.62-летний бразилец занимает пост генерального директора ВТО с сентября 2013 года. Его второй четырехлетний срок полномочий начался в сентябре 2017 года и должен был завершиться в конце августа 2021 года.Азеведу заявил, что это "персональное решение" было принято им после разговора с семьей и что отставка не связана с соображениями здоровья или конкретными политическими амбициями. Азеведу отметил, что, по его мнению, это также отвечает интересам организации"Поскольку члены ВТО начинают формировать повестку дня для новых посткоронавирусных реалий, они должны делать это с новым генеральным директором", — сказал он на виртуальном заседании организации.Новости об отставке Азеведу появились в сложное время для мировой торговли. По прогнозам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), мировая торговля товарами сократится максимальными темпами со времен мирового финансового кризиса.Стабильности ВТО был нанесен серьезный удар в прошлом году, когда система урегулирования споров в рамках организации была фактически парализована.Для функционирования апелляционного органа, последней апелляционной инстанции по торговым спорам, которые рассматриваются в ВТО, требуются как минимум три судьи. Поскольку США блокировали выдвижение новых кандидатур, количество судей сократилось с семи до одного. Это сделало невозможным рассмотрение новых споров с 11 декабря.В январе власти ЕС и представители руководства 16 стран договорились о временном механизме урегулирования споров в рамках ВТО.Некоторые страны-члены, в частности США, Япония и ЕС, настаивают на проведении более фундаментальных реформ. Они утверждают, что правила мировой торговли должны отражать усиление позиций Китая и решать проблемы государственных субсидий и принудительной передачи технологий.