Марию Горбань зрители знают как избранницу Дмитрия Нагиева в
сериале Кухня. 33-летняя артистка похвасталась роскошной фигурой.
Марию Горбань зрители знают как избранницу Дмитрия Нагиева в
сериале "Кухня". 33-летняя артистка похвасталась роскошной фигурой.
Мария проводит карантин с семьей в подмосковном особняке.
Высвободившееся из-за вспышки коронавирусной инфекции время знаменитость и ее
супруг, оператор Кирилл Зоткин, проводят с пользой. Например, снимают
потрясающей красоты видео.
Зоткин запечатлел Горбань в бассейне. Мария плавает и
выныривает из воды, а также демонстрирует на камеру роскошное тело в
купальнике. "Мой муж оператор и снимает красивое кино, а еще он снимает красиво
меня..." – подписала видео экранная возлюбленная Дмитрия Нагиева.
Созданный супругами ролик никого не оставил равнодушным.
Поклонники отметили, что Горбань находится в великолепной форме. "🔥🔥🔥🔥Аааааааа!!!!!!
Смотрю и плачу 😭 и говорю себе : -
хватит кушать булки! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.
– Прим. ред.)", "Он вашу попу снимает хорошо 🤣👍", "Очень красиво, глаз не
отвести ✨", – обсуждают видео интернет-обыватели.
13 Май 2020 в 7:49 PDT
Добавим, сниматься в кино
Мария Горбань
начала довольно рано. Уже в
подростковые годы она работала в сериале "Простые истины". В теленовелле юная
артистка получила главную роль в одном эпизоде.
Знаковой для Марии стала работа
в картине "Кухня". Актриса сыграла Кристину, избранницу . В этом
же образе знаменитость появилась в спин-оффе "Отель "Элеон". Горбань и Нагиев так
гармонично смотрятся вместе, что изображают пару не только в теленовеллах, но и
в рекламе известного мобильного оператора.
13 Май 2020 в 3:29 PDT