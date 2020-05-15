Марию Горбань зрители знают как избранницу Дмитрия Нагиева в сериале Кухня. 33-летняя артистка похвасталась роскошной фигурой.

Марию Горбань зрители знают как избранницу Дмитрия Нагиева всериале "Кухня". 33-летняя артистка похвасталась роскошной фигурой.Мария проводит карантин с семьей в подмосковном особняке.Высвободившееся из-за вспышки коронавирусной инфекции время знаменитость и еесупруг, оператор Кирилл Зоткин, проводят с пользой. Например, снимаютпотрясающей красоты видео.Зоткин запечатлел Горбань в бассейне. Мария плавает ивыныривает из воды, а также демонстрирует на камеру роскошное тело вкупальнике. "Мой муж оператор и снимает красивое кино, а еще он снимает красивоменя..." – подписала видео экранная возлюбленная Дмитрия Нагиева.Созданный супругами ролик никого не оставил равнодушным.Поклонники отметили, что Горбань находится в великолепной форме. "🔥🔥🔥🔥Аааааааа!!!!!!Смотрю и плачу 😭 и говорю себе : -хватит кушать булки! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.– Прим. ред.)", "Он вашу попу снимает хорошо 🤣👍", "Очень красиво, глаз неотвести ✨", – обсуждают видео интернет-обыватели.13 Май 2020 в 7:49 PDTДобавим, сниматься в киноМария Горбаньначала довольно рано. Уже вподростковые годы она работала в сериале "Простые истины". В теленовелле юнаяартистка получила главную роль в одном эпизоде.Знаковой для Марии стала работав картине "Кухня". Актриса сыграла Кристину, избранницу . В этомже образе знаменитость появилась в спин-оффе "Отель "Элеон". Горбань и Нагиев такгармонично смотрятся вместе, что изображают пару не только в теленовеллах, но ив рекламе известного мобильного оператора.13 Май 2020 в 3:29 PDT