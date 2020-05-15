Житель Екатеринбурга использовал коктейль Молотова, чтобы украсть две бутылки водки из магазина. В итоге едва не сгорел сам и вскоре уже давал показания в полиции. Находчивого грабителя сняла камера наблюдения.

Житель Екатеринбурга использовал "коктейль Молотова", чтобы украсть две бутылки водки из магазина. В итоге едва не сгорел сам и вскоре уже давал показания в полиции. "Находчивого" грабителя сняла камера наблюдения.В супермаркет злоумышленник в маске заглянул около полудня 14 мая. На входе он поджег "коктейль Молотова", после чего проследовал в отдел с алкоголем. Прихватив две бутылки горячительного, молодой человек направился к двери, а дабы оторваться от преследования, метнул зажигательную смесь на пол. При этом он сам поскользнулся и чудом не загорелся.Вместе с поджидавшими снаружи приятелями по "коктейль-пати" налетчик скрылся, однако вскоре его задержали. Бутылки, впрочем, к тому моменту были пусты.