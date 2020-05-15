Прибывший в Италию нападающий Милана Златан Ибрагимович сдал анализ на COVID-19. Тест оказался отрицательным.

Прибывший в Италию нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сдал анализ на COVID-19. Тест оказался отрицательным.Златан прибыл на базу "Милана", где был помещен в карантинную комнату. Ему были сделаны два теста на коронавирус. Оба оказались отрицательными. После чего 38-летний шведский нападающий бы выпущен из санитарной комнаты. Златану предстоит провести семь дней в режиме самоизоляции, сообщает РИА Новости.Ибрагимович во время паузы находился в Швеции, где поддерживал форму в клубе "Хаммарбю". В начале недели Златан приехал в Италию, чтобы присоединиться к "Милану". После недельной самоизоляции Ибрагимович приступит к тренировкам.