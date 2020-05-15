В новом выпуске своей программы Мне это нравится! Юлия Высоцкая, находящаяся в самоизоляции вместе с мужем Андреем Кончаловским, пожаловалась, что порой ее охватывают негативные эмоции. Популярная актриса не привыкла так долго сидеть дома.

В новом выпуске своей программы "Мне это нравится!" Юлия Высоцкая, находящаяся в самоизоляции вместе с мужем Андреем Кончаловским, пожаловалась, что порой ее охватывают негативные эмоции. Популярная актриса не привыкла так долго сидеть дома.До недавнего времени Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вели активный образ жизни. Актриса и режиссер много путешествовали и работали. Артистка участвовала в съемках нескольких программ, а в свободное время занималась спортом.Однако в связи с режимом самоизоляции, который ввели из-за пандемии коронавируса, Юлии Высоцкой и Андрею Кончаловскому пришлось сбавить обороты. Теперь супруги проводят время в России, в их доме на Николиной горе. Теперь всю свою энергию актриса тратит на готовку и прочий домашний быт, поэтому нет ничего удивительного в том, что она поправилась.Впрочем, Высоцкая не видит в этом ничего страшного. Актриса призналась, что никогда не боялась выйти в свет в сарафане или коротких шортах. "Я, как и все, поправилась, хотя занимаюсь спортом, держу пищевую паузу, но все равно метаболизм не работает так, как он работал в активную фазу жизни", – отметила актриса.Однако Юлия не скрывает, что самоизоляция подчас действует на нее гнетуще. Порой даже у нее возникают негативные мысли.2 Апр 2020 в 1:40 PDT"Бывают моменты, когда охватывают паника и страх. Оттого, что вокруг такая неопределенность. Очень грустно и , невозможно спать, не радуют уже никакие эксперименты на кухне и никакие посиделки по Zoom с друзьями", – рассказала Юлия Высоцкая в новом выпуске своей программы на "Ютьюб" "Мне это нравится!"По признанию актрисы, в подобные минуты она пытается "включить" чувство юмора и начинает обмениваться с подружками забавными картинками про и шутками о том, как люди будут "" из карантина. Впрочем, чтобы совсем не растолстеть, Юлия Высоцкая придумала для себя некий стимул. Она решила примерить все, что хотела бы надеть для выхода на улицу, чтобы посмотреть, как это на ней сидит.