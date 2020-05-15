Во многих регионах России начал действовать масочно-перчаточный режим. Носить маски и перчатки в общественных местах должны все. Однако надеть маску на ребенка, особенно маленького, очень непросто. Научить ребенка пользоваться маской и перчатками можно в игровой форме, рассказала психолог Лариса Овчаренко.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах России начал действовать масочно-перчаточный режим из-за пандемии коронавируса. Носить маски и перчатки в общественных местах должны все. Однако надеть маску на ребенка, особенно маленького, очень непросто. Зачастую малыши их боятся и отказываются их надевать.Научить ребенка пользоваться маской и перчатками можно в игровой форме. Об этом телеканалу "Москва 24" рассказала кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко. Она советует объяснить маленьким детям, что это просто такая игра, в которой мы защищаемся от бактерий."Мы играем в новую игру. У нас в ней есть такой вирус, давай мы с тобой будем от него защищаться. Чтобы это сделать, у нас должны быть чистые, закрытые ручки, закрытые рот и нос", – рассказывает психолог.Если ребенок боится маску и отказывается ее надевать, нужно его сначала подготовить: например, придумать какую-нибудь историю с любимыми персонажами, где они носят такие средствами защиты. Также психолог предлагает дать ребенку поиграть с маской или надеть ее на игрушки, разукрасить маску, нарисовать на ней любимого героя сказок или мультфильмов.Детей постарше (от 6,5 до 10 лет) уже можно убедить. Но вести разговор нужно без напряжения, без принуждения, аккуратно. "Объяснить, как защищает маска и почему. Что это не что-то вынужденное, сверхъестественное, а обычная история, обычная жизнь, и бояться этой маски не надо", – объясняет психолог. В пример можно привести известных людей, кумиров ребенка, например, блогеров или артистов. Можно найти в интернете их фото, где они в масках, и показать ребенку.Подростки могут отказываться носить маски и перчатки просто в знак протеста, чтобы "прощупать границы дозволенного". Здесь можно предложить ребенку альтернативу - бандану, платок, балаклаву, маску с рисунком. Также на подростка можно воздействовать через авторитет его кумира.Между тем ранее доктор Александр Мясников пояснил, что маски не защищают от заражения коронавирусом. Но они нужны прежде всего для того, чтобы снизить риск распространения болезни уже инфицированными людьми, которые болеют без клинических симптомов. "Поскольку коронавирус распространяется в бессимптомный период, то люди могут не знать, заразны они или нет, поэтому надеваем маски на всех", — подчеркнул доктор. Вместе с тем, по его мнению, самой эффективной мерой профилактики COVID-19 является соблюдение социальной дистанции.В свою очередь врач-дерматолог Марина Горностаева объяснила, как правильно носить перчатки. Перед их использованиям и после надо тщательно вымыть руки с мылом или протереть антисептиком. Также надо пользоваться увлажняющим или питательным кремом, чтобы кожа рук не пересыхала. Кроме того, носить перчатки можно не дольше двух часов в день.