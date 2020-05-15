15.05.2020

2020-05-15 17:55:04

Контактный зоопарк во Владимире может закрыться навсегда

Контактный зоопарк "Весёлое подворье", так любимый владимирцами и гостями города - может закрыться насовсем. Животных уже почти нечем кормить. Кто поможет бизнесу, особенно мелкому - в этих непростых обстоятельствах?

Стёпа - любимец публики. И это заметно по его весу - двести килограммов. Ему пять лет, и для свиньи - это почтенный возраст. Сейчас он обделен вниманием. "Веселое подворье", еще недавно оживленное, пустует. Больше всех без людей страдают еноты. Они прожорливые и хитрые, рассказывает владелец Сергей Добрынин. Как-то раз даже подкопали землю под клеткой, воровали кур.. А потом благополучно возвращались к себе. Но к туристам еноты дружелюбны. Потому что те не приходят без гостинца.

Сергей Добрынин, глава крестьянско-фермерского хозяйства: «Подвижные, шкодливые.. - И страдают без людей. - Да-да, они привыкли, что к ним все время кто-то приходит, приносит им вкусняшки.. Ждут окончания карантина.»

Верблюдица Виктория живет здесь четыре года. Приехала из Монголии. Она неприхотлива - жару и холода переносит стойко - как настоящий сибиряк, говорит Сергей. Ест зерно и траву. Но если пандемия продлится еще долго, то животных будет нечем кормить. Крупный рогатый скот может перейти на подножный корм, а птица требует зерна. А оно растет и растет в цене. А значит, речь может идти о закрытии. Но владелец хозяйства уверен: это невозможно.

Сергей Добрынин, глава крестьянско-фермерского хозяйства: «Нам с Викторией никогда не придется распрощаться... Несмотря ни на что, мы как работали, так и будем работать.»

"Веселое подворье" существует только за счет туризма и продаж молочной и животной продукции. А хозяйство немаленькое. Только кур - почти шестьсот. Двести гусей и уток. Шестьдесят поросят. Козы, кролики. Но подворье не попадает в список организаций, которым государство оказывает поддержку в пандемию. Сергей признается: потратили уже бОльшую часть того, что накопили. К тому же, зарплату нужно платить сотрудникам. На что уже нужен кредит.

Сергей Добрынин, глава крестьянско-фермерского хозяйства: «Мы платим зарплату официальную... Вот у меня устроены два сотрудника. Они вкалывают день и ночь, занимаясь сельским трудом. Оказалось, что абсолютно не нужно поддерживать ни наше хозяйство, ни этих сотрудников.»

В белом доме прошел брифинг по поддержке предпринимателей. По словам врио первого замгубернатора Александра Ремиги, для пострадавших предприятий в ближайшее время обязательно будут разработаны меры поддержки. В частности, закон о налоговых льготах.

«Помечу, что закон о налоговых льготах распространяется на весь период. То есть после его вступления он будет распространяться на целый год. Поэтому мы его примем сегодня или через неделю.. Понятно, что это важно для предпринимателей, чтобы появилась стабильность.»

По словам Александра Ремиги, уже через две недели появится краткосрочный план по выходу экономики из кризиса. В него включат и предприятия, связанные с туризмом.

Анастасия Сахарова. Илья Хлудов.

"Вести-Владимир"