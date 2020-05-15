Из-за пандемии коронавируса казна Германии не досчитается €81,5 налоговых поступлений. Это 10% от объема 2019 года.

Кризис коронавируса пробил дыру в государственных финансах Германии: ожидается, что в этом году налоговые поступления сократятся на 10% по сравнению с 2019 годом – на €81,5 млрд. Жесткие ограничения, введенные в стране для борьбы с распространением Covid-19, нанесут серьезный ущерб бюджету крупнейшей экономики еврозоны на фоне резкого спада экономической активности.есмотря на то, что многие эксперты ожидают, что Германия будет чувствовать себя гораздо лучше, чем другие участники еврозоны, последние данные, как отмечает Financial Times, указывают на то, что страна приближается к худшему спаду в своей послевоенной истории. Согласно последним прогнозам правительства падение ВВП ФРГ в этом году составит 6,3%.При этом уже в следующем месяце нагрузка на бюджет страны должна возрасти: правительство намерено представить масштабный пакет финансовых стимулов, призванных поддержать немецкую экономику на волне постепенного ослабления ограничений.Пакет уже анонсировал министр финансов Германии Олаф Шольц, заявив, что если в ходе ограничений средства выделялись, чтобы удержать компании и граждан на плаву, “следующим шагом будет оживление экономики с помощью целенаправленных мер, чтобы промышленность, торговля и коммерция могли вернуться к работе”.В ноябре прошлого года правительство оценивало потенциальные налоговые поступления в бюджеты всех уровней ФРГ (федеральный, региональные, муниципальные) в €816,4 млрд. Теперь этот показатель был пересмотрен в сторону серьезного понижения – в общей сложности прогноз снизили на €98,6 млрд до €717,8 млрд. При том, что в 2019 году общий объем поступлений составил €799,3 млрд.Оценки налоговых поступлений на следующие несколько лет также были пересмотрены в сторону понижения — на €52,7 млрд в 2021 году, на €59,1 млрд в 2022 году, на €53,8 млрд в 2023 году и на €51,7 млрд в 2024 году.