Пресек преступление и задержал одного из злоумышленников сам потерпевший.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 22- и 26-летнего местных жителей. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину.В ходе предварительного следствия установлено, что 14 апреля текущего года молодые люди, находясь на берегу технического водохранилища в Ковровском районе, увидели оставленный без присмотра автомобиль марки «БМВ». Убедившись, что автомобиль закрыт и не оборудован сигнализацией, фигуранты сняли с автомашины регистрационные знаки, знак с логотипом «БМВ», колпаки с колес, накладку переднего бампера с находящимися в ней двумя парктрониками, также попытались отсоединить от автомобиля обкладку панели регистрационного знака и зеркало заднего вида. Похищенное имущество злоумышленники сложили в рюкзак. Впоследствии они все планировали продать.Однако противоправные действия молодых людей пресек владелец автомашины. Один из обвиняемых убежал, а второго потерпевший задержал и удерживал до приезда сотрудников полиции. Стражи порядка задержали второго фигуранта.Потерпевшему мог быть причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 20 тысяч рублей.в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.