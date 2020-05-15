Еще в марте власти столицы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО Компания инновационных технологий (КИТ).

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что еще в марте власти столицы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ).По словам Ефимова, который некоторое время назад был одним из топ-менеджеров предприятия, такое решение было принято из-за сложившейся ситуации с обеспечением города медицинскими масками. Было очевидно, что на рынке образовался их дефицит. Тогда и было куплено производство, которое развернули на территории Технополиса "Москва".В настоящее время компания производит порядка трети масок в стране, передает РИА Новости. Но в планах производителей — удвоить производство, так как в день требуется порядка четырех миллионов масок.