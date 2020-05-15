На берегу воронежского водохранилища вспыхнул пожар. ЧП произошло около полуночи на Спортивной набережной возле ЖК Кристальный. Фотографии и видео с пожаром, снятые из окна другого многоэтажного дома, прислала в редакцию ГТРК Воронеж Елена Киселева.

На берегу воронежского водохранилища вспыхнул пожар. ЧП произошло около полуночи на Спортивной набережной возле ЖК "Кристальный". Фотографии и видео с пожаром, снятые из окна другого многоэтажного дома, прислала в редакцию ГТРК "Воронеж" Елена Киселева.Девушка рассказала, что возгорание было сильным, но что именно загорелось — не знает. Увидев пламя, Елена незамедлительно обратилась в службу спасения, однако ей ответили, что пожарные уже выехали на место. Также она отметила, что потушили огонь достаточно быстро. Подробности случившегося уточняются.