Лидер Барселоны Лионель Месси заявил, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата Испании. При этом Месси считает, что риск заражения коронавирусом сохраняется.

Лидер "Барселоны" Лионель Месси заявил, что с нетерпением ждет возобновления чемпионата Испании. При этом Месси считает, что риск заражения коронавирусом сохраняется."Заразиться вирусом можно где угодно. Мы рискуем уже выходя из дома. Главное соблюдать меры предосторожности", — приводит слова Месси "Спорт-Экспресс"."Я с нетерпением жду возобновления сезона. Начало тренировок — первый шаг. Да, жаль, что не будет зрителей на трибунах. Но так того следует обстановка", — добавил Лионель Месси.