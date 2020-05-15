Метели в мае! На северо-западе России прошли снегопады, а в Центральной части страны усиливается похолодание. Успеет ли потеплеть к субботе-воскресенью? И где ждать ливней?

Метели в мае! На северо-западе России прошли снегопады, а в Центральной части страны усиливается похолодание. Успеет ли потеплеть к выходным? И где ждать ливней?Север Европейской России продолжает заметать майским снегом. Резко похолодало в Санкт-Петербурге. Накануне в Северной столице прошел снегопад. На борьбу со стихией вывели более пятисот единиц спецтехники, Западный скоростной диаметр обработали против гололеда. А на Мурманскую область обрушилась настоящая метель. Из-за непогоды пришлось остановить работы по расчистке автодороги “Кола”. Видимость на трассе была почти нулевой.В четверг снегопады наблюдались во многих регионах северо-запада России. Самыми южными точками, куда заглянула зима, оказались Новгородская и Тверская области. Но наиболее сильный удар стихии пришелся по центральным районам Кольского полуострова. В столице Заполярья за сутки выпало около 60 процентов месячного объема влаги, а в некоторых районах Мурманской области природе не хватило всего пары миллиметров, чтобы обновить абсолютный рекорд майских осадков.Циклон, устроивший снежный буран на северо-западе, продолжит портить погоду в Европейской России. Только на самом юге вероятность осадков минимальна. На большей части территории региона по-прежнему будут идти дожди. А севернее линии Архангельск — Санкт-Петербург из-за вторжения арктического воздуха они могут переходить в снег.В Средней полосе похолодание отметится заморозками. Например, в ночь на субботу столбики термометров опустятся ниже нуля не только на севере, но даже в центральный районах России и Черноземье. А ведь в этой части страны иней на траве во второй половине мая появляется лишь раз в шесть-семь лет.Период холодной погоды на Русской равнине окажется довольно продолжительным. Например, в Санкт-Петербурге преобладающая дневная температура плюс 10 — плюс 11. Это на пять градусов ниже положенного. А наиболее интенсивные осадки прогнозируются в понедельник — свыше 40 процентов месячной нормы.В столице тоже будет ненастно и не по сезону прохладно. Днем до плюс 12 — плюс 14. И лишь в субботу и во вторник температура может повыситься до плюс 15. Но и это на три с лишним градуса холоднее нормы.