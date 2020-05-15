Главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подхода к лечению заболевших COVID-19.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подхода к лечению заболевших COVID-19.По ее мнению, массовой медицины в Штатах просто нет, поэтому в стране такое большое количество умирающих от коронавируса среди необеспеченных слоев населения (по статистике 60% скончавшихся от COVID-19 в США — это темнокожие)."В Америке, это надо признать, наверное, лучшая в мире, в Америке и Германии, медицина для обеспеченных людей. По качеству, по уровню она блистательна. Массовой медицины, как у нас с советских времен, слава Богу, осталось, ее просто нет", — пояснила Маргарита Симоньян, выступая в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Кроме того, по словам главного редактора RT, в США при заболевании коронавирусом сейчас рекомендуют оставаться дома, а к врачам обращаться только в самом крайнем случае, когда уже "начинаешь умирать". В качестве примера она привела историю американской медсестры, которая лечила коронавирусных больных на 30-й неделе беременности, а когда заболела сама, то вынуждена была лечиться дома."У нас совсем другой подход. Мы говорим: обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую", — указала Симоньян, напомнив, что коечный фонд в российских больницах сейчас свободен на 30% — то есть людям есть, куда обращаться.Говоря в целом о российской медицине Маргарита Симоньян признала, что есть и очереди в поликлиниках, и скорую иногда приходится долго ждать, и медработники могут нахамить."Мы должны привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства, а значительно лучше. И ровно этим объясняются наши цифры", — подытожила она.По данным оперативного штаба на 14 мая, в России выявлено 252 245 заболевших коронавирусом нового типа, 2 305 пациентов скончались. В США заразились 1 417 512 человек, 85 886 из них скончались.