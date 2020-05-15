МЧС объявило в Бурятии штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Спасатели просят жителей Бурятии быть очень осторожными. При сильном ветре предпочтительнее не выходить из дома и закрыть окна. Особое внимание должны проявить водители. На дорогах необходимо следить за соблюдением скоростного режима, ограничить дальние поездки.

МЧС объявило в Бурятии штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщает Гидрометцентр, на республику обрушатся разные виды осадков, в том числе, мокрый снег. Усилится ветер до 24 м. Понизится температура. Мокрый снег будет налипать на провода и создаст проблемы для автомобилистов.Спасатели просят жителей Бурятии быть очень осторожными. При сильном ветре предпочтительнее не выходить из дома и закрыть окна. На улице — избегать деревьев, шатких конструкций, линий электропередач. Особое внимание должны проявить водители. На дорогах необходимо следить за соблюдением скоростного режима, ограничить дальние поездки.Как стало известно, из-за выпадения мокрого снега перевал Пыхта закрыт. Так что Госавтоинспекция обратилась к автомобилистам с просьбой отказаться от поездок в этом направлении.ГТРК "Бурятия" напоминает: штормовое предупреждение дано на 15-16 мая. Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России 101.