Сотрудники МЧС с начала года выявили 165 домов-интернатов для престарелых и инвалидов с нарушениями требований пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС с начала года выявили 165 домов-интернатов для престарелых и инвалидов с нарушениями требований пожарной безопасности.Специалисты министерства провели около тысячи проверок. Наиболее распространенное нарушение — захламленные пути эвакуации, отсутствие или неисправность некоторых систем противопожарной защиты, сообщает ТАСС.За последний месяц в Москве и области произошли два пожара в частных домах престарелых. В одном (в Красногорске) погибли 11 человек.По предварительным данным, причиной этого пожара стала неисправность электропроводки. Организатора частного хосписа в тот же день задержали, он признал свою вину в том, что устроил дом престарелых без соответствующих бумаг в обычном помещении, которое никто не проверял на предмет противопожарной безопасности.