Николай Цискаридзе служил в Большом театре более двух десятков лет. Прославленную сцену танцор покидал со скандалом.

Николай Цискаридзе служил в Большом театре более двухдесятков лет. Прославленную сцену танцор покидал со скандалом.Николай Цискаридзе не смог найти общий язык с руководством учреждения.По словам знаменитости, в начале 2000-х Большой театр возглавилинепрофессионалы. С тех пор в культурном заведении начался упадок. "Все полетелов тартарары", – признался артист.Нынешний театр мало напоминает тот, в который когда-топришел работать Цискаридзе. Сегодня там руководят люди, мало понимающие вискусстве. Николай не хотел становиться частью происходящего в Большом театре кошмара."Меня там гнобили. В театре надо распустить всех, потому что все, что тампроисходит, – преступление", – заметил артист.Также Николай Цискаридзе поведал, что много лет назад,получая диплом, он дал обещание своему педагогу Петру Антоновичу Пестову, что вовремязавершит карьеру. Наставник сказал танцору тогда, что его природа актуальна дотех пор, пока молода. Амплуа Николая – это принц, который обязательно долженбыть свеж и хорош собой.15 Май 2020 в 1:08 PDTНапомним, . На этой должности знаменитость с 2014 года.