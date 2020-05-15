Минское Динамо продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Басков.

Минское "Динамо" продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Басков."Мы уже направили Континентальную хоккейную лигу все необходимые документы по следующему сезону. Вопрос о выходе из КХЛ не стоит. В ближайшее время "Динамо" погасит все задолженности перед хоккеистами", — приводит слова Баскова РИА Новости.В прошлом сезоне единственный представитель Белоруссии в КХЛ занял последнее место в регулярном чемпионате. "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.