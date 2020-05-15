Олимпиаду в Токио, которая должна была пройти в 2020 году, перенесли. Однако ее организаторы понесли серьезные расходы: несмотря на пандемию, им приходится выплачивать кредиты. Для того чтобы компенсировать эти убытки, МОК выделил $800 миллионов.

Коронавирус бьет по всем без исключения карманам. Не остались в стороне и организаторы Олимпиады в Токио, которая должна была пройти в 2020 году. Мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса. Причем до сих пор до конца не ясно, когда же оно состоится. По предварительной версии – в июле 2021 года. Между тем, деньги на организацию по большей части уже были потрачены, и каждый день отсрочки только увеличивает расходы, ведь ряд платежей, в том числе кредитных, никуда не делся.Еще до переноса игр японские организаторы озвучили официальную стоимость токийской Олимпиады – $12,6 миллиарда. Однако государственный аудит, проведенный в 2019 году, показал, что по факту сумма вдвое больше. И по большей части речь идет о деньгах налогоплательщиков. При этом не стоит забывать о том, что средства тратила не только Япония: к играм готовились во всех странах. И рассчитывали на доход от этого мероприятия.Международный олимпийский комитет все потраченные деньги вернуть, естественно, не может, однако игнорировать проблему он тоже не стал. Как заявил глава организации Томас Бах, МОК выделит до $800 миллионов на покрытие части расходов. "Мы ожидаем, что нам придется понести расходы до $800 миллионов за нашу часть обязательств по организации игр", – сообщил он журналистам.$150 миллионов планируется выделить на предоставление займов спортивным руководящим органам и более чем 200 соответствующим национальным олимпийским комитетам. У них есть проблемы с денежным потоком, учитывая, что все мероприятия отменены, а денег за игры в Токио, на которые они рассчитывали, тоже не будет.Программа кредитования будет осуществляться совместно с правительством Швейцарии, которое 13 мая заявило о намерении помочь олимпийским спортивным федерациям, базирующимся в стране. МОК выделит половину денег на эти кредиты, а федеральные и государственные органы предоставят по 25% каждый.По словам главного операционного директора МОК Ланы Хаддад, подробности о том, как будут выделены оставшиеся $650 миллионов, будет представлено в ближайшие месяцы. "Пока рано говорить обо всех известных и неизвестных затратах", – заявила Хаддад журналистам на телефонной конференции по итогам заседания совета МОК.