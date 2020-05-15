На территории острова Шикотан введен режим ЧС в связи с выявлением там первого случая заражения коронавирусной инфекцией. До сих пор на Курильских островах зараженных не было.

Администрация Южно-Курильского городского округа сообщила, что на территории острова Шикотан введен режим ЧС в связи с выявлением там первого случая заражения коронавирусной инфекцией. До сих пор на Курильских островах зараженных не было, сообщает ТАСС.Проводится расследование с целью установления круга общения инфицированного. Известно, что это житель Дагестана, прибывший на Курилы несколько дней назад для работы водолазом на судне. По прилету экспресс-тест показал отрицательный результат. Мужчина получил предписание об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы, но нарушил карантин и вышел на работу. На судно наложен арест.Заболевший в районной больнице ожидает вертолет санавиации для госпитализации на Сахалин. Между островами Шикотан и Кунашир остановлено транспортное сообщение до полного выявления круга контактировавших с зараженным лиц.Сахалинская область входит в число регионов с наиболее благоприятной обстановкой по пандемии. В настоящее время 25 человек излечились и выписаны из больницы, среди зараженных 21 человек.