Пятнадцать процентов поедут в Крым, почти столько же - в Петербург, а пятая часть выберет Краснодарский край. Планы россиян на путешествия после окончания карантина. Некоторые нашли способ отправиться отдыхать прямо сейчас. На Кубани наметилась тенденция на так называемый коронавирусный туризм.

Пятнадцать процентов поедут в Крым, почти столько же — в Петербург, а пятая часть выберет Краснодарский край. Планы россиян на путешествия после окончания карантина. Большинство в нынешних условиях выбирает поездки внутри страны. Вот только осталось дождаться не только отпуска, но и снятия всех ограничений. Впрочем, как оказалось, некоторые нашли способ отправиться отдыхать прямо сейчас, да еще и сэкономить на проживании. На Кубани наметилась тенденция на так называемый коронавирусный туризм. Сейчас каждый, кто приезжает в Краснодарский край, обязан отправиться на две недели на самоизоляцию. Однако, есть те, кого именно этот факт и привлекает. Как рассказал вице-губернатор региона, особо смекалистые люди "приезжают с целью посидеть в обсерваторе на государственном обеспечении". А после бесплатной жизни в хороших условиях продолжить свой отдых в санатории. В общем, это явление посчитали возмутительным и решили бороться.Коли прибыл в Краснодарский край — изволь посидеть в изоляции две недели. Дома, если есть местная прописка. А нет — гостеприимные росгврадейцы или полицейские проводят в обсервацию. Это, как правило, отель или санаторий. Там дадут номер, который нельзя покидать, но в котором можно трижды в день поесть. Питание постояльцам предоставляют.Таких изолированных 800 человек в Краснодаре, почти 600 в Сочи. И местные власти подозревают, что среди них есть те, кто специально пребывает в регион. Дескать, за казенный счет посидеть две недельки взаперти, и уже потом остаться отдыхать. В Ейске схему уже разоблачили. Теперь хотят бороться повсеместно с такими находчивыми товарищами."Чтобы именно такая категория граждан, которые знают об ограничениях, и все равно едут, чтобы они оплачивали проживание в обсерваторах. Это будет дополнительным фактором, чтобы задуматься и вернуться обратно в свой регион, а то, получается, хорошо устроились", — говорит на заседании оперштаба вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.Хотя по отзывам прошедших через изоляцию, две недели взаперти без возможности покинуть здание то еще удовольствие. Алкоголь запрещен, моря не видно. Из развлечений вай-фай. Ну еще можно за пересменкой охранников наблюдать."Люди, попадающие в обсервацию, не всегда положительно проводят время. Мне хочется надеяться, что это исключение, нежели какой-то новый механизм отпуска для граждан России", — комментирует ситуацию основатель платформы "Мое здоровье", член общественного совета Министерства здравоохранения РФ Эрик Бровко.Всего содержать краевым властям приходится около двух тысяч приезжих. На одного тратят больше полутора тысяч рублей в сутки. За две недели набегает кругленькая сумма. Это в то время, когда местная экономика терпит убытки."Пансионаты, гостишки не работают. Отельеры терпят убытки. Нет поступлений в бюджет. А это одна из ключевых отраслей", — говорит руководитель кубанского отделения Русского географического общества, член Общественной палаты Краснодарского края Иван Чайка.Да и официально праздному туристу сейчас заселиться в гостиницу не получится. Наши коллеги с ГТРК Кубань убедились — легально никто за порог не пускает. Но находчивые отдыхающие после изоляции все равно находят для себя уютный уголок. Речь, конечно, не идет о тысячах снующих по частному сектору туристов. Но случаи, их немало."Проблема с тем, что люди останавливаются не в отелях, а в частном секторе — снимают квартиры, арендуют апартаменты. Запрета нет, он не вводился, люди могут сдавать квартиры. И самое опасное, что ситуация не контролируется Роспотребнадзором, санитарными службами", — говорит гендиректор санатория "Сочи", член общественного совета при Ростуризме Дмитрий Богданов.К тому же пляжи, парки, набережные сейчас закрыты. Поэтому в руководстве края приглашают туристов с 1 июня. Откроют 250 объектов санаториев, пансионатов, куда можно будет попасть без отбывания карантинного срока.А пока, видимо, местные власти будут прорабатывать вопрос с платной изоляцией. Для тех, кого так тянет в Краснодарский край, что ни эпидемия, ни две недели ограничений им не помеха.