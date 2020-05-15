Прошел год, как при загадочных обстоятельствах умерла актриса Ирина Цывина. Ей было всего 55 лет, она не страдала хроническими заболеваниями, поэтому и завещания не оставила.

Прошел год, как при загадочных обстоятельствах умерла актриса Ирина Цывина. Ей было всего 55 лет, она не страдала хроническими заболеваниями, поэтому и завещания не оставила.У Ирины Цывиной осталось двое взрослых детей: сын Евгений и дочь Зинаида. Теперь они делят имущество, которое получили в результате смерти артистки. Речь идет о трех квартирах, доме и участке.Примечательно, что еще в конце февраля адвокат семьи Юлия Вербицкая-Линник подтвердила, что наследство между Евгением и Зинаидой поделено поровну, теперь все их доходы и расходы являются совместной собственностью. Однако, по мнению юриста, сын имел право претендовать на большую часть имущества в судебном порядке. Дело в том, что в состав наследства входила и доля его приемного отца, Александра Благонравова, которая не выделялась ранее.Так или иначе, но дети Ирины Цывиной из-за наследства рассорились. Недолго думая, Евгений уже прибрал к рукам имущество именитой матери. "Он сдал все квартиры и на заработанные деньги спокойно живет. Женя ни копейки не высылает сестре! А ведь Зина по праву наследница половины имущества. Почему же брат на это и незаконно распоряжается ее квадратными метрами?" – сообщил сосед Евгения Дмитрий.Отметим, что Зинаида живет в Америке. Она не в состоянии быстро решить возникшие проблемы, однако стало известно, что она уже обратилась за консультацией к юристу. После того, как карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, будет снят, дочь Ирины Цывиной намерена приехать в Москву, чтобы разобраться в этом вопросе.Ранее приятельница Ирины Цывиной, дизайнер Аида Гицба, в интервью утверждала, что у артистки были натянутые отношения с сыном. "Со слов Ирины, мне известно, что Женя на маму руку", – рассказала подруга артистки.