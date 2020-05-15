Известный астролог и телеведущая Василиса Володина озвучила неожиданную версию того, что привело разводу Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой. Она рассказала, что всему виной выбранная дата свадьбы пары.

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина озвучила неожиданную версию того, что привело разводу Эмина Агаларова с Аленой Гавриловой. Она рассказала, что всему виной выбранная дата свадьбы пары.Телезвезда считает, что певец и бизнесмен с возлюбленной поженились не в самый удачный день. Это и повлияло на их дальнейшие отношения.астролог прокомментировала в своем инстаграм-аккаунте. По словам звезды, у предпринимателя с женой была красивая свадьба.Володина посетовала, что не она выбирала дату для нее. "Иначе бы не было Венеры в Деве (сухость чувств, быстрое охлаждение супругов). Но самое плохое – регистрация на следующий день после солнечного затмения", – отметила телеведущая.13 Май 2020 в 10:05 PDTПо мнению астролога, это была авантюра чистой воды. Василиса подчеркнула, что это вовсе не фантазии, а математически доказанный факт, передает телеканал Ведущая считает, что "секстиль Нептуна к Венере" с июля 2018 года поддерживал в Эмине Агаларове иллюзию, что увлечение может стать поводом для свадьбы. А как только от нее ничего не осталось, то в браке наметились трещины, которые уже не склеишь.Кроме того, телеведущая утверждает, что на дату свадьбы Алены оказал влияние "сильный и долгий квадрат ретро-Марса из Водолея к ее Плутону". Он повлек за собой конфликты с паре, давление общественности и резкие решения мужа.Напомним, остало известно 13 мая. Певец сообщил печальную новость в соцсетях. В свою очередь супруга бизнесмена дала понять, что такое решение было для нее неожиданным.