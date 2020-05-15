Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, когда закончится карантин в Москве. Он дал понять, что ограничительные меры затянутся.
<a href="https://33live.ru/novosti/15-05-2020-nazvany-sroki-snyatiya-karantina-v-moskve-.html" target="_blank">Названы сроки снятия карантина в Москве </a> - Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, когда закончится карантин в Москве. Он дал понять, что ограничительные меры затянутся.
[url=https://33live.ru/novosti/15-05-2020-nazvany-sroki-snyatiya-karantina-v-moskve-.html]Названы сроки снятия карантина в Москве [/url] - Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, когда закончится карантин в Москве. Он дал понять, что ограничительные меры затянутся.