Мать Ольги Бузовой выполняет обязанности заместителя главного врача одной из стоматологических клиник Санкт-Петербурга. Она призналась, что очень скучает по дочери.

Мать Ольги Бузовой выполняет обязанности заместителя главного врача одной из стоматологических клиник Санкт-Петербурга. Она призналась, что очень скучает по дочери.В период самоограничений медицинская организация продолжает работать. Правда, сейчас принимают далеко не всех и соблюдают дополнительные меры предосторожности. Ирина Александровна отметила, что больше месяца в клинику входят исключительно пациенты с острой болью.Прежде чем впустить человека в помещение, ему измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. "Выдаем всем бахилы и перчатки, и только потом он может пройти в кабинет", – рассказала мама Ольги Бузовой.Врач отметила, что процесс не сильно изменился, тем более, что опасности поджидали специалистов и раньше, пишет . "Пациенты разные бывают... и с ВИЧ, и с гепатитом", – уточнила женщина. Она добавила, что в целом народу стало значительно меньше, а многих разворачивают на пороге. Приходится объяснять, что заменить пломбу или провести чистку полости рта пока нельзя.Ирина Александровна призналась, что все-таки работа стала более стрессовая. "Неизвестность тяжелее. Все в ожидании того, что что-то должно случиться", – заявила мать Бузовой.Также медик отметила, что сильно скучает по дочери, однако увидеться в ближайшее время вряд ли получится. Родственники всегда на связи. Певица переживает за мать и постоянно спрашивает о здоровье. "Успокаиваю ее, что работаю не в красной зоне", – улыбается стоматолог.29 Ноя 2018 в 12:02 PST