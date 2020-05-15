Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, когда закончится карантин в Москве. Он дал понять, что ограничительные меры затянутся.

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, когда закончится карантин в Москве. Он дал понять, что ограничительные меры затянутся.Градоначальник сообщил, что дальнейшие решения по данному вопросу будут не раньше конца мая.Он пояснил, что в Москве нет обязательного предписания находиться на улице в масках и перчатках. Собянин добавил, что при постоянном ношении их в транспорте человек адаптируется и готов пройтись в защитных средствах по городу.Говоря о том, , мэр отметил, что "нужно неделю-другую пожить в таком режиме", передает. Собянин пояснил: необходимо посмотреть, как скажутся на эпидемиологической ситуации майские праздники и открытие производств, промышленности и строительства, сообщает сайтНа следующей неделе в Москве планируется открыть МФЦ, передает телеканал По словам мэра города, медицинская система столицы справляется с нагрузкой, которая ей досталась. Власти Москвы установили для врачей и социальных работников надбавки до 46 тысяч рублей.14 Май 2020 в 1:06 PDTГоворя о том,, Собянин указал, что столица пока не соответствует всем требованиям для открытия парикмахерских и салонов красоты. Он отметил, что есть опасность новой волны распространения коронавируса.