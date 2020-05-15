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<a href="https://33live.ru/novosti/15-05-2020-obzor-smartfona-realme-c3-byudzhetno-igrovoj.html" target="_blank">Обзор смартфона Realme C3: бюджетно-игровой</a> - У этого смартфона начального уровня процессор справляется даже с тяжелыми играми, а очень емкая батарея обеспечивает завидную автономность. Стоит еще отметить высокий экран с небольшим каплевидным вырезом, тройную тыловую камеру с поддержкой макросъемки и замедленного видео, а также интерфейс NFC и быстрый дактилоскопический сканер. При этом аппаратная начинка приправлена свежей программной оболочкой. Вести.Hitech указали на все плюсы и минусы Realme C3