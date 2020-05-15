Молодой человек проник в помещение и взломал дверь в аудиторию на втором этаже, похитил 4 макета автоматов АК-74, 3 единицы пневматического оружия...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали молодого человека подозреваемого в краже макетов и пневматического оружия из учебного заведения.В полицию поступило сообщение от охраны одного из учебных заведений, расположенных в центре столицы о краже. К прибывшим сотрудникам полиции с заявлением обратилась директор учебного заведения. Женщина сообщила, что неизвестный путем открытия окна проник в помещение и взломал дверь в аудиторию на втором этаже, похитил 4 макета автоматов АК-74, 3 единицы пневматического оружия, а также магазины к ним и патроны, после чего скрылся.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Камчатской улице задержали подозреваемого – 24-летнего жителя столицы. Со слов злоумышленника, он ранее обучался в данном учебном заведении и ему нравилось на занятиях заниматься разборкой и сборкой автоматов. Использовать похищенное для продажи или противоправных действий он не собирался. При обыске похищенное оружие было изъято.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60