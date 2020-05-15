В подмосковном городе Луховицы спасатели нашли сбежавшего из дома мальчика. Ребенок решил уйти от родителей после того, как они ограничили ему доступ к мобильному интернету. Помощь ..

В подмосковном городе Луховицы спасатели нашли сбежавшего из дома мальчика. Ребенок решил уйти от родителей после того, как они ограничили ему доступ к мобильному интернету.Помощь медиков мальчику не понадобилась. Специалисты провели с ребенком воспитательную беседу и объяснили всю опасность поступка, передает сайт "Подмосковье сегодня".