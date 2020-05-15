Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с охранниками в метро. Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело.

Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро. Драка началась из-за просьбы охранника надеть маску. Пассажир не прореагировал, после чего произошел конфликт и потасовка.По информации пресс-службы МВД России по городу Санкт-Петербургу, пассажир ударил охранника кулаком в лицо и скрылся. Задержали его лишь вечером после оперативно-розыскных мероприятий.При этом на видео задержанный рассказал, что был на месте скручен и передан сотрудниками полиции. Действительно, опубликованные кадры демонстрируют его задержание в павильоне метро. В свое оправдание мужчина сообщил, что удар нанес, когда потерял равновесие.Пострадавший 49-летний сотрудник метрополитена обратился в больницу, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой в удовлетворительном состоянии.Задержанный оказался неработающим 34-летним мужчиной. Ранее он был судим за хранение наркотиков. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Побои".