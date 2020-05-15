Граждане догнали прохожего, и в то время, как один из них нанес ему несколько ударов в область лица и тела, второй неизвестный похитил из его кармана мобильный телефон...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска совместно с полицейскими Отдельной роты ППС ОМВД России по Тверскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в хищении денежных средств и имущества путем грабежа», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию с заявлением обратился 30-летний москвич. Мужчина сообщил, что в одном из магазинов на 1-й Тверской-Ямской улице к нему подошли двое неизвестных граждан с требованием денежных средств для приобретения алкогольных напитков. Испугавшись угроз, он передал им 900 рублей, после чего вышел из магазина и направился в сторону метро «Белорусская». Однако на площади Тверской Заставы вышеуказанные граждане догнали его, и в то время, как один из них нанес ему несколько ударов в область лица и тела, второй неизвестный похитил из его кармана мобильный телефон, после чего злоумышленники скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и полицейские патрульно-постовой службы на Ленинградском проспекте задержали подозреваемых. Ими оказались 29-летний уроженец ближнего зарубежья и 33-летний приезжий из одного из регионов России. Похищенным имуществом и деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60