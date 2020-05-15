Злоумышленники нанесли несколько ударов мужчине и открыто похитили мобильный телефон, после чего скрылись...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Кузьминки задержали 34-летнего подозреваемого в совершении разбойного нападения», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от очевидицы. Женщина рассказала, что неизвестные, находясь около магазина на Волгоградском проспекте, нанесли мужчине несколько ударов и похитили его куртку. По прибытию на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленники нанесли несколько ударов мужчине и открыто похитили мобильный телефон, после чего скрылись. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний приезжий из ближнего зарубежья. Похищенный мобильный телефон был изъят и возвращен законному владельцу. Второй фигурант проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.По данному факту следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18