Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, являющаяся поставщиком полупроводников для американской Apple, объявила о намерении построить в Аризоне завод по производству микросхем стоимостью $12 миллиардов.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся поставщиком полупроводников для американской Apple, объявила о намерении построить в Аризоне завод по производству микросхем стоимостью $12 миллиардов. Компания обещает, что создаст таким образом 1600 новых рабочих мест.Решение тайваньского гиганта связано в том числе с растущей обеспокоенностью Вашингтона по поводу надежности цепочек поставок, завязанных на Азиатском регионе, отмечает CNBC. Известно, что строительство начнется в 2021 году. Это будет вторая производственная площадка TSMC в США.Предприятие должно сосредоточиться на выпуске так называемых 5-нанометровых чипов – новейшей разработке в сфере полупроводниковых технологий.Однако решение о строительстве предприятия в США может быть связано с некоторыми сложностями. Проблема в том, что у TSMC есть предприятия непосредственно в Китае. Более того, компания работает с целью №1 американских властей – Huawei. А американские власти еще в начале этого года рассматривали новый норматив, согласно которому компании, использующие американское оборудование для производства продукции, для поставок ее китайскому гиганту должны будут получать специальную лицензию. Как TSMC будет решать этот вопрос, если он возникнет, компания не рассказала.Между тем, администрация Трампа уже зачислила этот проект в список своих побед. "Эта сделка укрепляет национальную безопасность США, в то время когда Китай пытается доминировать в передовых технологиях и контролировать важнейшие отрасли", – написал в своем Twitter госсекретарь США Майкл Помпео.