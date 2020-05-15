Звезде сериала Сваты в этом году исполнилось 17 лет. Анна Полищук превратилась в настоящую красавицу.

Звезде сериала "Сваты" в этом году исполнилось 17 лет. АннаПолищук превратилась в настоящую красавицу.Анна стала частью проекта "Сваты" в 2011 году. Юная артисткаполучила роль Вики. По сценарию этот персонаж приезжает на лето в гости кбабушке и дедушке. Очаровательная восьмилетняя девчушка сразу влюбила в себя зрителей.В 2013-м Анна Полищук вновь присоединилась к касту ситкома.Артистка приняла участие в съемках шестой части "Сватов".На фанатской странице сериала в "Инстаграм"опубликовали фотоколлаж, состоящий из двух кадров. На левой его части размещенодетское фото Полищук, на правой – свежий снимок.Подписчики микроблога отметили, что Анна повзрослела и превратиласьв привлекательную девушку. "Оооочень красивая! И в детстве была и сейчас)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красавицавыросла 👍👍", "Взгляд тот же. Глаза", "Ой, какая девочка уже выросла)","Да нет, только повзрослела и стала еще красивее!!🙌🙌😾💝❤", – рассуждали интернет-обыватели.Добавим в этом году звезде исполнилось 17лет. Артистка скоро будет поступать в вуз.14 Май 2020 в 10:00 PDTСъемки в русско-украинском ситкоме подарили Анне Полищук нетолько любовь зрителей, но также стали отличным карьерным трамплином. Юнойартистке часто поступают предложения от режиссеров. Например, знаменитостьможно увидеть в комедии Романа Барабаша "Домоправитель", а также вюмористическом мюзикле "1+1 дома".