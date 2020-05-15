Звезде сериала Сваты в этом году исполнилось 17 лет. Анна
Полищук превратилась в настоящую красавицу.
Звезде сериала "Сваты" в этом году исполнилось 17 лет. Анна
Полищук превратилась в настоящую красавицу.
Анна стала частью проекта "Сваты" в 2011 году. Юная артистка
получила роль Вики. По сценарию этот персонаж приезжает на лето в гости к
бабушке и дедушке. Очаровательная восьмилетняя девчушка сразу влюбила в себя зрителей.
В 2013-м Анна Полищук вновь присоединилась к касту ситкома.
Артистка приняла участие в съемках шестой части "Сватов".
На фанатской странице сериала в "Инстаграм"
опубликовали фотоколлаж, состоящий из двух кадров. На левой его части размещено
детское фото Полищук, на правой – свежий снимок.
Подписчики микроблога отметили, что Анна повзрослела и превратилась
в привлекательную девушку. "Оооочень красивая! И в детстве была и сейчас)
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красавица
выросла 👍👍", "Взгляд тот же. Глаза", "Ой, какая девочка уже выросла)",
"Да нет, только повзрослела и стала еще красивее!!🙌🙌😾💝❤", – рассуждали интернет-обыватели.
Добавим в этом году звезде исполнилось 17
лет. Артистка скоро будет поступать в вуз.
14 Май 2020 в 10:00 PDT
Съемки в русско-украинском ситкоме подарили Анне Полищук не
только любовь зрителей, но также стали отличным карьерным трамплином. Юной
артистке часто поступают предложения от режиссеров. Например, знаменитость
можно увидеть в комедии Романа Барабаша "Домоправитель", а также в
юмористическом мюзикле "1+1 дома".