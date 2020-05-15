Из-за вспышки коронавируса зрители так и не увидели заключительные эпизоды теленовеллы о братьях, борющихся с нечистью. Между тем киношники обещают, что финал сериала Сверхъестественное обязательно выйдет.

Из-за вспышки коронавируса зрители так и не увидели заключительныеэпизоды теленовеллы о братьях, борющихся с нечистью. Между тем киношникиобещают, что финал сериала "Сверхъестественное" обязательно выйдет.Американский телеканал The CW опубликовал график ближайшихпремьер. Как оказалось, показ последних эпизодов сериала "Сверхъестественное" запланированна сентябрь, этого, 2020 года.По словам президента канала Марка Педовица, старт съемокдвух завершающих эпизодов намечен на ближайшее время. Киношники надеются,что закончат работу до конца лета. Отметим, что предыдущие пять невышедшихсерий уже почти готовы и находятся на стадии постпродакшн.Добавим, что финал 15 сезона теленовеллы "Сверхъестественное"должен был состояться 18 мая, однако из-за пандемии коронавирусной инфекцииработу над картиной пришлось заморозить. Вынужденный простой не расстроил ДженсенаЭклса, играющего в ленте одну из главных ролей. Артист считает, что паузапозволит всем перевести дух, перезарядиться, а после, взявшись за работу сновыми силами, сделать финал потрясающим.Отметим, что сериал "Сверхъестественное" оказался неединственным проектом студии Warner Bros, который пострадал из-за вспышкиуханьской заразы. Киношникам пришлось остановить производство 70 проектов, вчисле которых была лента о братьях Винчестерах. Напомним, можно смотреть онлайн на .