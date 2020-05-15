Из резервного фонда правительства поступит еще 6 миллиардов руб. для новой программы льготных кредитов с 1 июня, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.

Из резервного фонда правительства поступит еще 6 миллиардов руб. для новой программы льготных кредитов с 1 июня, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам."Согласно поручению президента, новая кредитная программа будет запущена с 1 июня. Для ее осуществления выделим из резервного фонда правительства порядка 6 миллиарда руб.", — уточнил Мишустин.Новая программа льготных кредитов для бизнеса и предприятий, как и предыдущая, должна "помочь работодателям сохранить не менее 90% коллективов".С 6 апреля 2020 года небольшие компании первыми могли взять кредит на год: в первые полгода ставка нулевая, а в следующие — 4%. Затем президент РФ объявил о новых мерах поддержки бизнеса. В итоге льготные кредиты на зарплату — под 0% — доступны всем компаниям – микро-, малым, средним и крупным.Полтора миллиона российских предприятий смогут списать налоги и страховые взносы, заявил президент РФ Владимир Путин 11 мая в своем обращении к стране. По словам Путина, данная мера будет распространяться на индивидуальных предпринимателей, компании малого и среднего бизнеса пострадавших отраслей, а также на социально ориентированные некоммерческие организации.Президент сообщил, что с 1 июня начнет действовать новая кредитная программа для предприятий. Если они смогут сохранить не менее 90 процентов рабочих мест, их кредиты и проценты по ним будут списаны.По его словам, использовать данный кредит можно будет гибко: как на выплаты зарплат работникам, так и на погашение ранее взятого кредита. Путин призвал правительство обеспечить контроль за тем, чтобы кредитные ресурсы шли в первую очередь на выплаты зарплат. Он подчеркнул, что "должны быть полностью исключены разного рода махинации", и призвал правительство внимательно за этим следить."Потенциально эта мера позволит поддержать 7 миллионов рабочих мест", – пояснил Путин. По его словам, сейчас нужно максимально снизить риск дальнейшего роста безработицы в стране.