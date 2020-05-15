Борьбу с коронавирусом по телефону обсудили главы России и Сербии. Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за помощь его стране. Сводный отряд нашего Минобороны на днях завершит свою гуманитарную миссию в Сербии.

Борьбу с коронавирусом по телефону обсудили главы России и Сербии. Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за помощь его стране. Сводный отряд нашего Минобороны на днях завершит свою гуманитарную миссию в Сербии.Кроме того, президенты обменялись поздравлениями по случаю юбилея Победы. Отметили, что праздник имеет особое значение для народов России и Сербии.Владимир Путин и Александр Вучич также выразили настрой на укрепление партнерства двух стран в энергетике, сфере высоких технологий и в развитии железнодорожного транспорта. Условились поддерживать регулярный диалог, сообщает телеканал "Россия 24".