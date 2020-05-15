Президент УЕФА Александр Чеферин считает решение Франции досрочно завершить футбольный сезон было принято преждевременно. Турнир в Лиге 1 и других дивизионах французского футбола были досрочно завершены из-за пандемиии коронавируса.

Президент УЕФА Александр Чеферин считает решение Франции досрочно завершить футбольный сезон было принято преждевременно. Турнир в Лиге 1 и других дивизионах французского футбола были досрочно завершены из-за пандемиии коронавируса."Считаю, что сезон был завершен слишком рано. Ситуация может измениться к лучшему. Однако что могли сделать клубы, если правительство Франции приняло преждевременное, на мог взгляд, решение", — приводит слова Чеферина РИА Новости."Думаю, что в большинстве стран хотят завершить футбольный сезон. У УЕФА имеется конкретный план, который мы предложим национальным федерациям. Календарь Лиги чемпионов и Лиги Европы 2020/21 останется прежним", — добавил президент УЕФА.